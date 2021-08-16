«الكهرباء»: 70 مليار جنيه تكلفة مشروعاتنا في «حياة كريمة» خلال 3 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شبكات الكهرباء شهدت تطورا كبيرا جدا في الفترة السابقة، ما أدى إلى عدم تخفيف الأحمال في الصيف، لافتا إلى أن الانقطاعات قليلة جدا، بالإضافة إلى وجود احتياطي كبير.

وأوضح «حمزة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «أقصى حمل وصلنا له هو 33.8 ألف ميجا وات، كما صدرنا بعض الطاقة الكهربية إلى دول الجوار، كما جرى إنفاق 36 مليار جنيه على شبكات التوزيع في آخر 4 سنوات، وفي المراحل الثلاث من مشروع حياة كريمة ستتكلف مشروعات الكهرباء 70 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، وستشهد تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية منعا للخطورة، وستكون التغذية الكهربائية للقرى من مصادر متعددة لتلافي الأعطال، بالإضافة إلى تدعيم وإحلال وتجديد كل المهمات الكهربية».

تطوير كبير في شبكات النقل والتوزيع

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «هناك تطوير كبير في شبكات النقل والتوزيع، كما شهد صعيد مصر في آخر 7 سنوات تطورا كبيرا على صعيد شبكات التوزيع؛ إذ جرى إنفاق 2.4 مليار جنيه لتطويرها في محافظة أسوان».

السنوات الماضية شهدت إضافة 13 لوحة توزيع وإحلال وتجديد 1430 محولا

ونوه أيمن حمزة إلى أن السنوات الماضية شهدت إضافة نحو 13 لوحة توزيع، وإحلال وتجديد 1430 محولا، و560 كم من الكابلات متوسطة الجهد، بالإضافة إلى ما ضخ من استثمارات، موضحا أن ميزانياته جرى ضخها في القرى الأكثر احتياجا بواقع 149 قرية.

وأردف: «نحن مطمئنون بخصوص توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، كما نتعاون مع الجهات المعنية لدعم الشبكات في قرى حياة كريمة، وهي مبادرة مهمة جدا لأنها تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القرى، وجرى رصد 24 مليار جنيه في المرحلة الأولى لمشروعات الكهرباء».