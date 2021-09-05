خلال أيام.. انطلاق منافس جديد لـ«أوبر وكريم» في مصر

كشفت شركة ديدي الصينية للنقل الذكي، عن إطلاق خدماتها في مصر منتصف الشهر الجاري بمدينة الإسكندرية، إذ تعتبر «ديدي»المنافس لشركة أوبر وكريم للنقل التشاركى في السوق المصري، قائلة إنها ستقدم باقة ترحيب قيمتها 150 جنيهًا تشمل قسائم خصم للمستخدمين الجُدد، كما ستقدم رحلات مجانية بقيمة 25 جنيها كل خميس لمدة 4 أسابيع لعملائها.

حوافز ومزايا للسائقين والعملاء

وأشارت الشركة خلال البيان، إلى أنها لن تحصل من السائقين على أي رسوم خلال الأربعة أسابيع الأولى من إطلاق الخدمة، مع منح السائقين مكافأة مالية إذا قام بـ10 رحلات خلال الأسبوع الأول من التسجيل، كما يحصل السائق على مكافأة 25 جنيهًا عن كل دعوة مُستخدم جديد ناجحة بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه الكابتن، عندما يُحقق عددًا معين من الدعوات، ويحصل على حزمة ترحيب 150 جنيهًا من القسائم.

مصر أول دولة عربية تفعل بها خدمات «ديدي»

وتعتبر مصر هي أول دولة عربية يجرى بها تفعيل خدمات «ديدي»، بعد روسيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وبنما وبيرو وجنوب أفريقيا، وفقًا لموقعها الرسمي.

«أوبر» تقلص حصتها في «ديدي» الصينية

وفي وقت سابق، أعلنت «أوبر» تقليص حصتها في شركة ديدي الصينية، والتي كانت تبلغ 9.4 مليار دولار، بمقدار النصف في أقل من شهر واحد، وتمتلك «أوبر» نحو 12% في شركة النقل التشاركي الصينية، بعد بيع أعمالها في الصين إلى «ديدي جلوبال» مقابل حقوق ملكية.

ويذكر أن سهم «ديدي جلوبال» تعرض لتضييق حكومي صيني بعد الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، وسط مخاوف صينية بشأن البيانات التي جمعتها الشركة.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الصينية تخطط لفرض عقوبات قوية ضد «ديدي»، تشمل غرامة قياسية تتجاوز ما تعرضت له علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار.