تقرير الحالة النفسية لفتاة الغردقة: «لطيفة.. وتعاني من ضغوط عصبية»

أُجري، اليوم، الكشف الطبي النفسي والعصبي على الفتاة «ريهام»، والمعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الغردقة»، حيث أكد التقرير الخاص بحالتها «أن إدراكها ووعيها جيد، وهي فتاة لطيفة، ولكنها تعاني من ضغوط عصبية ونفسية، ما أدى إلى دخولها مرحلة اكتئاب، وتحتاج إلى رعاية ودعم نفسي، وعلاج وأدوية اكتئاب لمدة 3 أشهر مع المتابعة الشهرية».

فتاة الغردقة تعاني من صدمة نفسية وعصبية نتيجة لتعرضها ضغوط

وقالت الدكتورة مي سليم صفوت، مدرس أمراض المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، والتي أجرت الكشف الطبي على فتاة الغردقة بمستشفي الغردقة العام، أنها فتاة لطيفة جدًا، وإدراكها للأشياء جيد، ولكنها تعاني من صدمة نفسية وعصبية نتيجة لتعرضها لضغوط نفسية وعصبية، وتحتاج لرعاية ودعم نفسي.

وأضافت في تصريحات خاصة اليوم الأحد لـ«الوطن» بعد توقيع الكشف الطبي، أن «حالة الفتاة تحسنت، وبدأت تتجاوب، ولم يلاحظ عليها أي حركات غير إرادية، ولم يظهر عليها أي تشجنات أو حركات غريبة، وتاريخها المرضى نظيف».

توصية بإيداع فتاة الغردقة بدار رعاية

وأوصت «سليم» بإيداع الفتاة بأحد دور رعاية مع العلاج بتعاطي جرعة صغيرة من دواء مضاد للاكتئاب لمدة ثلاثة أشهر، لافتة إلى أنه «يجب أن يعاملها الناس بلطف وود، خاصة أنها مش مؤذية ولطيفة جدا وتحتاج إلى دور رعاية».

وقررت نيابة الغردقة، في وقت سابق، عرض الفتاة «ريهام» على طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفي الغردقة العام، وذلك تحت حراسة أمنية، وإعداد تقرير بحالتها النفسية والعصبية والعرض مرة أخرى على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأثارت قصة «ريهام» اهتمام رواد السوشيال ميديا، خاصة أنها ترتدي ملابس أنيقة، وترفض تلقي أي مساعدة من أي شخص، وتتجول في شوارع الغردقة نهارا وتبيت على الرصيف ليلاً.