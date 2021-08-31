ضبط متهمين بالاتجار في المخدرات وبحوزتهما هيروين وسلاح أبيض

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أنّ شخصين مقيمين بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية، زاولا نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال وجودهما بالشقة المشار إليها، وعُثر داخلها على (كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي - سلاح أبيض كاتر - مقص - وميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.