تفاصيل منح مصاريف الجنازة لورثة المتوفى المؤمن عليه.. بواقع 3 أشهر

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يستحق المستحقين للمعاش عنه مصاريف الجنازة بواقع 90 يوما، ثلاثة شهور، حيث تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة المتوفى لمدة ثلاثة شهور، تصرف لأرملته، وفي حال وجود أكثر من أرملة يتم توزيع مصاريف الجنازة بينهم بالتساوى.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف مصاريف جنازة المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكبر أبنائه، في حال عدم وجود أرملته، مؤكدة أنها يمكن أن تصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، في حال عدم وجود أرملته أو أبنائه.

صرف «منحة الوفاة» من جهة العمل

وأوضحت التأمينات، أن هناك منحة تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش، تسمى «منحة الوفاة»، تصرف عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بخلاف أجر مستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، لافتة إلى أن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتستحق المبالغ المنصـوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

المستندات المطلوبة لصرف المعاش

ووضعت التأمينات الاجتماعية، عدة مستندات لحصول المستفيد على مصاريف الجنازة كالتالي:

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​ المرفق هنا.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات انتظام صرف المعاشات، من البنوك ومكاتب البريد، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، التي بدأت الأربعاء الماضي، لافتة إلى إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول، للتسهيل على المواطنين، حيث يتوجب على صاحب المعاش أو المستفيد التقدم إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.