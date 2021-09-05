بمشاركة 25 دار نشر.. الثقافة تستعد لافتتاح معرض بورسعيد للكتاب

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غدا الاثنين في الرابعة عصرا، معرض بورسعيد الرابع للكتاب، في الساحة الكائنة أمام المركز الثقافي، ومديرية أمن بورسعيد، ومن المقرر أن يستمر المعرض فى الفترة 6 إلى 17 سبتمبر 2021.

تعرف على أبرز دور النشر المشاركة في معرض بورسعيد

وتشارك في المعرض نحو 25 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة ومن بينها الهيئة العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ودرا المعارف، بالإضافة إلى دور النشر الخاصة وبينها الشروق ونهضة مصر والرواق.

ويأتي معرض بورسعيد للكتاب هذا العام، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انطلقت في مارس الماضي بالمدينة الباسلة، وتتضمن إقامة نحو 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية بالمحافظة.

وتقام الفعاليات، في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة، لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، وورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

تكريم عدد من أبناء بورسعيد وتدشين شارع باسم الفنان محمود ياسين

وخلال إطلاق الفعاليات في مارس الماضي، كرمت وزيرة الثقافة 7 من أبناء محافظة بورسعيد وهم: فايزة أبو النجا، اللواء سمير فرج، وسمير العصفوري، الكاتبة سكينة فؤاد، مسعد خضير، المخرج محمد سالم، اسم محمود ياسين، حيث تم تدشين شارع باسم محمود ياسين، وتعليق لافتة «عاش هنا» على المنزل الذي عاش به الفنان الراحل.

كما شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس، عددا من الفعاليات منها عرض لفرقة «نجوم أوبرا القاهرة» بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافي، بحضور رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتفيذية في محافظة بورسعيد.