رضا البحراوي: أعتذر لجمهوري وأتقبل قرار الموسيقيين

جدد المطرب الشعبي رضا البحراوي اعتذاره لجمهوره عما بدر منه مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في حفلهما الأخير بالساحل الشمالي، الذي شهد تراشقًا بالألفاظ بينهما علي خشبة المسرح، وذلك وفقًا لمقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رضا البحراوي يتعهد بعدم تكرار واقعة شاكوش مستقبلا

وقال «رضا» في تصريح خاص لـ«الوطن» عقب انتهاء جلسة التحقيق معه داخل مقر نقابة المهن الموسيقية إنه تحت أمر النقابة ويتقبل أي قرار يصدر منها تجاهه، حيث تعهد بعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى تحت أي ظرف.

تراشق بالألفاظ بين متعهد حفلات والمصورين قبل التحقيق مع البحراوي

ووصل رضا البحراوي إلي مقر نقابة الموسيقيين، عصر اليوم الأحد، ودخل إلي مكتب الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وسط حضور عدد من الصحفيين والمراسلين والمصورين، حيث أبدى أحد متعهدي الحفلات اعتراضه علي التقاط المصورين صورًا لرضا البحراوي، وطالبهم بوقف التصوير، ما أثار حفيظة المصورين، ووصل الأمر إلى حد التراشق بالألفاظ بينهما.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قررت وقف حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرا عن الغناء، وهددت بشطبهما من النقابة حال عدم التزامهما بقرار النقابة، وهو الأمر الذي دفع الثنائي لإعلان صلحهما، قبل أيام، في فيديو مصور عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الثنائي ما حدث بينهما بـ «سوء التفاهم» الذي لن يتكرر، واعتذر كل منهما لجمهوره عن الشتائم والألفاظ التي كانت سبب الأزمة، كما تقدما باعتذار رسمي إلي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.