وصول رضا البحراوي لنقابة المهن الموسيقية استعدادا للتحقيق معه

وصل المطرب الشعبي رضا البحراوي، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل، وذلك لحضور جلسة التحقيق معه، هو ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما في إحدى الحفلات في الساحل الشمالي، ووصلت إلى حد التراشق بالألفاظ على منصات التواصل الاجتماعي.

وسيتم التحقيق مع الطرفين «البحراوي وشاكوش» من قبل الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، التي تضم كلا من المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، وسعد متولي، المستشار القانوني، وعلاء عامر، عضو مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.

نقابة المهن الموسيقية توقف رضا البحراوي وحسن شاكوش عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أوقفت رضا البحراوي وحسن شاكوش، لمدة شهر عن الغناء، وقررت عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وتحويلهما إلى التحقيق، بسبب «ما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة» وفق بيان النقابة.

بينما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد حسن شاكوش، وذلك بسبب نشره أغنية «يالي نكشت الدبور إقلع هنطفي النور».

البحراوي وشاكوش يعتذران بعد قرار وقفهما عن الغناء: «شيطان دخل بينا»

وعقد البحراوي وشاكوش، جلسة صلح بينهما، من خلال نشر فيديو عبر «فيس بوك»، ظهرا فيه سويًا وقدما الاعتذار للنقابة والجمهور، قائلين: «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر، وكان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله أننا كويسين».