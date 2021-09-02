9 معلومات عن رضا البحراوي: يغني منذ طفولته ويحصل على 40 ألف في الساعة

تصدر رضا البحراوي وحسن شاكوش، محركات البحث عقب قرار منعهما من ممارسة الغناء لمدة شهر من قبل نقابة المهن الموسيقية، على خلفية المشادة التي وقعت بينهما، إذ اعتبرت النقابة أن هذه المناوشات تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة، بحسب بيان النقابة.

وخلال السطور التالية نرصد لكم بعض المعلومات عن رضا البحراوي، كما يلي:

1- مطرب شعبي يغني منذ طفولته في الأفراح الشعبية.

2- يحصل على 40 ألف جنيه في الساعة كأجر في الأفراح.

3- اشتُهرت له أغنية قديمة اسمها «برافو عليك» ونال شهرة واسعة بسببها.

4- يغني منذ أكثر من 21 عاما، وقدم أول شريط غنائي له مع المطرب الشعبي حمادة محرم عام 2000.

5- أثنى عليه الموسيقار حلمي بكر، وقال إنه لم يقابله ولكن لفته صوته المميز.

6- شارك في أغاني بعض المسلسلات حيث غنى في مسلسل «هوجان» مع الفنان محمد عادل إمام، وغنى تتر مسلسل «البرنس» مع الفنان محمد رمضان.

7- قدم مقطع فيديو سخر فيه من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بصحبة المطرب عمر كمال وهاجمهم الجمهور بعدها بسبب هذا الفيديو.

8- اعتذر لوزارة الداخلية والشعب المصري، وأعلن أنَّه على استعداد تام لمُساندة ودعم الأسر التي تضررت من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، قائلًا: "جزمكم على دماغكي".

9- قدم أغنية لدعم الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا بعنوان في حب مصر يدعو فيه جمهوره بضرورة البقاء في المنزل، واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.