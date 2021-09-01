افتتاح مركز عمليات محافظة الشرقية الجديد بالديوان العام

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز عمليات المحافظة الجديد بديوان عام المحافظة، والذي يحتوى على غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية، ومتابعة ميكنة البيانات الرئيسية بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعقيد أحمد رمزي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور إيهاب العزازي المشرف العام علي المراكز التكنولوجية، والدكتور مجاهد حسن ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وقام الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، بشرح عرض توضيحي لمحافظ الشرقية ومرافقيه، عن آلية العمل داخل مركز عمليات المحافظة، وتمت الإشارة إلى أن المركز يضم غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية، لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية الموجودة بمدن (الزقازيق – بلبيس – ديرب نجم – منيا القمح).

وأوضح «عبدالعاطي»، أنه جار العمل على استكمال باقي المراكز تدريجيا داخل المحافظة، كما تقوم الغرفة بمتابعة البيانات الرئيسية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف نائب المحافظ أن المركز يضم منصة لبوابة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التخطيط لرفع بيانات مشروعات حياة كريمة أولاً بأول وكذلك منصة للبوابة الجغرافية لمحافظة الشرقية وهي عبارة عن منظومة تتيح للمواطنين والعاملين والقيادات متابعة كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحافظة ، كما يحتوي مركز العمليات على غرفة تجميع بيانات مركزية (datacenter) والذي يقوم بتخزين ومعالجة جميع البيانات داخل محافظة الشرقية عن طريق المنظومات والتطبيقات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي داخل المحافظة ، بالإضافة إلى شاشة لقياس مؤشرات الأداء تربط بين المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات الرئيسية.

أشاد محافظ الشرقية بمركز عمليات المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، متمنياً لفريق العمل التوفيق والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.