هروب «مستريح مطروح» بعد استيلائه على 300 مليون جنيه من المواطنين

لأول مرة يظهر مستريح في محافظة مطروح، نصب على المواطنين في مبالغ تقدر بنحو 300 مليون جنيه، جمعها منهم بعد أن أوهمهم بمساعدة زوجته، بتشغيلها لهم في أحد المشروعات، عبارة عن استيراد أجهزة طبية وبيعها والاستثمار وتحقيق أرباح، لخبرته في هذا المجال، طبقا لعمله في إحدى المصالح الحكومية في مطروح في مجال الأشعة، إلا أنه بعد أن أغراهم بتسليمهم أرباح عدة أشهر، واطمئنانهم له، وإحضارهم زباين جدد لهم من معارفهم، ترك وظيفته وأخذ المال، واختفى تماما وهرب خارج مطروح.

محاضر في قسم شرطة مطروح ضد النصاب

وبعد أن تواصل معه بعض المواطنين الذين وقعوا ضحايا جريمة النصب، عدة أشهر، على أمل وعوده الزائفة باستمرار إرسال الأرباح لهم، إلا أن التواصل انقطع معه تماما، وهو ما اضطر العديد منهم، إلى تحرير محاضر في قسم الشرطة، واللجوء لرجال وزارة الداخلية والإبلاغ، لضبط المتهم، ومنها المحضر رقم 4436 لسنة 2021 إداري قسم شرطة مطروح، يفيد بأن المدعو م. هـ. س 58 سنة، موظف بجهة حكومية بمطروح، بالنصب على صاحب البلاغ في مبلغ 650 ألف جنيه، والمحضر رقم 5157 لسنة 2021 إداري مطروح، و16157 لسنة 2021 جنح مطروح، للنصب في مبالغ 550 ألف جنيه، و650 ألف جنيه، ومبالغ أخرى متفاوتة، أقلها نصف مليون جنيه، وتصل إلى ملايين من بعض الأشخاص الذين سقطوا في شباكه هو وزوجته، التى تعمل معه في ذات المصلحة الحكومية، وتدعى «ح. م. ع».

صحيفة سوابق مستريح مطروح

وقالت رشا رشاد المحامية بمطروح، وممثل الدفاع عن بعض ضحايا مستريح مطروح، فى تصريح لـ«الوطن»، إن بالكشف عن سوابقه، تبين أنه صادر ضده 29 حكم حبس، بين 3 أشهر وسنة لكل حكم، من محكمة مطروح، منها حكم من مدينة نصر، بتهمة النصب وخيانة الأمانة «التبديد»، وهناك أشخاص كثيرون أضيرو منه، منهم من جمع شقاه وباع ما يملك، بعد أن أقنعه بأنه سيشغل المال له وإعطائه أرباح، وهرب منهم، وعندما تواصل معه بعضهم، تحجج بأنه سافر من أجل شراء بعض البضائع، واتخذنا الإجراءات القانونية ضده، والعدالة ستأخذ مجراها وننتظر ضبطه وإحضاره ومثوله أمام القضاء الشامخ.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي من جهودها في ضبط مستريح مطروح، تمهيدا لمحاكمته.