مصر ترسل مساعدات إنسانية عبر جسر جوي للسودان بتوجيهات رئاسية

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتين بأطنان من المساعدات الإنسانية، تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام المقبلة لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

السودان يشكر مصر على المساعدات

ومن جانبه، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها للشعب السوداني، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتي تلك المساعدات تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.