المواعيد الجديدة للمحلات والمقاهي والمولات التجارية

تستعد المحلات والمقاهي والمولات التجارية، أول أكتوبر المقبل، لتطبيق المواعيد الجديدة ، وفقًا للقرار الوزاري لوزارة التنمية المحلية الخاص بتحديد التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحلات، إذ يجرى حاليًا العمل بالتوقيت الصيفي إلى نهاية يوم الخميس الأخير من الشهر الجاري، وتشهد المحافظات تسيير لجان متابعة وحملات مستمرة لمتابعة موعد فتح وغلق المحال التجارية والورش والكافيهات والأعمال الحرفية والتشديد على الالتزام بالمواعيد الجديدة، لضبط العمل بالشوارع والمحلات والسماح لشركات النظافة القيام بأعمالها فترة غلق المحلات، مع توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المحلات والحد من أي مخالفات أو تجاوزات والقضاء على الإشغالات الموجودة بالشوارع.

مواعيد المحلات في أكتوبر المقبل

وتشمل المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي فى شهر أكتوبر المقبل، تشغيل المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحًا إلى العاشرة مساءً، على أن يجرى زيادة موعد فتح المحلات أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية، والغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

وفيما يتعلق بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية وفق المواعيد الجديدة المقرر تطبيقها أول أكتوبر المقبل الشهر تبدأ يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، مع استمرار خدمات الدليفري و توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية

أما المواعيد الجديدة لفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، تبدأ يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود و المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، إذ يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية، بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو الوزير بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحالات العامة.