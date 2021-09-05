«جيلي الصينية» تعلن نتائج إيجابية لأرباح الشركة خلال النصف الأول 2021

كشفت شركة جيلي العالمية للسيارات، جيلي أوتو، اليوم الأحد، عن النتائج المالية التي حققتها خلال النصف الأول من 2021، موضحة أن أرباحها بلغت 45 مليار هوان، بزيادة تبلغ 22% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى وصول أرباحها لأكثر من 3.02 مليار هوان، بزيادة تبلغ 31% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح للنصف الأول من 2021 2.41 مليار هوان، والربح العائد للمساهمين إلى 2.38 مليار هوان، وتخطط الشركة علاوة على ذلك لتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 3.65 مليون وحدة بحلول العام 2025.

مبيعات شركة «جيلي أوتو»

وأشارت الشركة إلى وصول إجمالي مبيعات الشركة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 إلى 630237 وحدة، بارتفاع يصل إلى حوالي 19% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وحققت سيارات« Lynk & Co» المميزة مبيعات تصل إلى 107873 وحدة، بزيادة تصل إلى 96.98% مقارنة بالعام الماضي، ويعتبر 2021 هو العام الخامس الذي تحقق فيه هذه العلامة التجارية مبيعات تراكمية تصل إلى أكثر من 550 ألف وحدة في السوق الصيني.

ونجحت الشركة كذلك، بفضل زيادة مبيعات السيارات والمنتجات ذات الجودة والقيمة العالية، في رفع متوسط سعر شراء سياراتها إلى 84148 هوان لكل عربة خلال النصف الأول من 2021، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

صادرات شركة «جيلي أوتو»

واستمرت الشركة في زيادة صادراتها التي وصلت إلى 53422 وحدة خلال النصف الأول من 2021 بزيادة بلغت 173% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما استمرت نجاحات العلامة التجارية Lynk & Co في العديد من الدول الأوروبية، كما قامت الشركة بتسليم العديد من السيارات للعملاء في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد، وتخطط الشركة للمزيد من النمو في الأسواق العالمية خلال النصف الثانية من 2021 طبقاً لأحدث موديلات وطرازات جيلي أوتو الجديدة.

وظل قطاع السيارات التي تستخدم مصادر الطاقة الجديدة أحد أهم عوامل النمو لشركة جيلي العالمية، إذ وصلت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 189% في النصف الأول من 2021، مقارنة بنفس المدة من العام السابق. وتخطط الشركة خلال النصف الثاني من 2021 لإطلاق محرك GHS2.0 الهجين الذكي، وهو من المحركات الرائدة في الأسواق العالمية في الكفاءة الحرارية بنسبة 43.32% وفي توفير الوقود بنسبة 40%.

ويجرى الاستفادة من محرك GHS2.0 في العديد من موديلات الشركة الرئيسية، وخلال ثلاث سنوات سيتوافر المحرك الجديد في 10 موديلات جديدة لشركة جيلي.

ويستهدف المشروع المشترك «زيكر» والذي تملك شركة جيلي 51% منه، إنتاج أول موديل لسيارة كهربائية تحت اسم Zeekr 001، وإطلاقه للعملاء خلال النصف الثاني من 2021.

يذكر، أن طلبات حجز السيارة الجديدة بدأت بالفعل في إبريل 2021، وبيعت كل السيارات التي جرى إنتاجها خلال شهر، وفي اليوم الذي فُتح فيه باب الحجز لشراء السيارة الجديدة، استملت الشركة أكثر من 5000 طلب لشرائها.

مبيعات الشركة في 2025

وتخطط شركة جيلي العالمية كذلك لتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 3.65 مليون وحدة من خلال مبيعات علامتها التجارية الشهيرة «Lynk & Co» و « Zeek» و «Geometry»، وزيادة حصتها السوقية كأحد الشركات الصينية الرائدة في قطاع السيارات.

وتتضمن أهداف الشركة كذلك أن تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي المبيعات، أو أكثر من مليون سيارة كل عام، إذ تخطط الشركة كذلك أن تبلغ مبيعات السيارة الكهربائية من Zeekr 650 ألف سيارة كل عام بحلول 2025.