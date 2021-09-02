كاليفورنيا وفلوريدا تتصدران مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، حيث كشفت أن المبيعات الإجمالية لهذا النوع من السيارات فقط وصلت إلى مليون و19 ألفا و260 سيارة.

وأظهرت البيانات أن ولاية كاليفورنيا تتصدر المبيعات في تقارير وزارة الطاقة الأمريكية، وقالت وزارة الطاقة فى بيانها، أن كاليفورنيا وحدها استأثرت بـ42% من إجمالي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 425 ألفا و300 سيارة كهربائية فقط.

بيع 85 ألف سيارة كهربائية في ولاية فلوريدا

واحتلت ولاية فلوريدا المركز الثانى فى مبيعات السيارات الكهربائية، حيث بيعت 85 ألفا و160 سيارة كهربائية، يليها ولاية تكساس التى سجلت مبيعات بـ52 ألفا و190 سيارة خلال النصف الأول من العام 2021.

وفي المركز الرابع حلت العاصمة الأمريكية واشنطن، بإجمالي مبيعات من السيارات الكهربائية وصل إلى 50 ألفا و520 سيارة.

وجاءت ولاية نيويورك في المركز الخامس، حيث وصلت إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية بها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 32 ألفا و590 سيارة، وفى المركز السادس حلت ولاية نيوجيرسي، بـ30 ألفا و420 سيارة.

%2.5 نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا

ورغم هذه الأرقام، تظل نسبة السيارات الكهربائية المباعة مقارنة بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، أقل بكثير جدًا، حيث تمثل السيارات الكهربائية حوالي 2.5% من إجمالي السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر قد يكون عكس آمال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى يسعى لأن تكون النسبة 50% بحلول عام 2030.

وهذا الأمر الذي قال عنه الخبراء أنه من الصعب تحقيقه في الوقت المحدد، لأن هذا الأمر يحتاج الى مليارات الدولارات، وهذه الأموال الضخمة ليست لدى الشركات.