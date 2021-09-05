خبير أمصال: لا تعارض بين لقاحي كورونا والإنفلونزا.. يكون بينهم أسبوعين

قال الدكتور مصطفى محمدي، خبير اللقاحات والأمصال، واستشاري الباطنة، إنه لا يوجد تعارض بين لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ولقاح الإنفلونزا، ولكن لا بد أن يكون هناك فاصل زمني أسبوعين على الأقل بين تناول اللقاحين، مؤكدًا أن لقاح الإنفلونزا يحقق نسبة كبيرة من الحماية من الإنفلونزا التي تنتشر خلال فصل الشتاء، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات.

لقاح الانفلونزا اكتسب أهمية مع انتشار فيروس كورونا

وأضاف «محمدي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحدث اليوم»، أن لقاح الإنفلونزا اكتسب أهمية مع انتشار فيروس كورونا، لأن كلًا منهما يسببه فيروسات ويكون بينهما أعراض متداخلة ومتشابهة، موضحًا في الوقت ذاته أن لقاح الإنفلونزا يستهدف صغار السن أقل من 5 سنوات، وكبار السن أعلى من 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددًا على ضرورة عدم التخلي عن التباعد الاجتماعي من أجل الوقاية من الفيروسات، خاصة التنفسية.

لقاح الإنفلونزا ليس له دخل بكورونا

وأوضح خبير اللقاحات والأمصال، أن لقاح الانفلونزا يستهدف أيضًا أصحاب أمراض القلب والسكر والكلي والكبد والسيدات الحوامل ومقدمي الخدمات الصحية بصفة عامة، مؤكدًا أن لقاح الأنفلونزا يقي فقط من الإصابة بالأنفلونزا وليس له دخل بكورونا ولا يغني عن لقاح كورونا، والتوصيات العالمية وخاصة الصادرة من منظمات الصحة العالمية توصي بضرورة تناول اللقاحين معًا حال أتاحت الظروف ذلك.