تأشيرات جديدة.. كل ما تريد معرفته عن الإقامة الخضراء بالإمارات

خلال الفترة الماضية، أثرت جائحة كورونا على السفر بين دول العالم، والآن مع بدء حركة العودة مرة أخرى، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح نوع جديد من التأشيرات للإقامة والعمل، أطلقت عليها «التأشيرة الخضراء»، تشمل فئات جديدة، وفي التقرير التالي نجيب عن كل ما تريد معرفتة عن الإقامة الخضراء بالإمارات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية، التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نستعرض أهم المعلومات عن التأشيرة الجديد للإقامة في دولة الإمارات سواء للعمل أو الدراسة، وكل ما تريد معرفته عن الإقامة الخضراء بالإمارات.

كل ما تريد معرفته عن الإقامة الخضراء بالإمارات

وقررت الحكومة في دولة الإمارات الشقيق إطلاق تأشيرة جديدة، عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، حيث يتم خلالها فصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، لتكون الإقامة ذاتية على الفرد أو الموظف وليست على الشركة.

ويأتي إطلاق هذا النوع من الإقامة، ضمن الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، ضمن إطار مبادرة «مشاريع الخمسين».

التأشيرة الخضراء لا تحتاج لكفيل

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن التأشيرات الخضراء تسمح للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، حيث يتضمن النظام تأشيرات للعاملين بنظام «المتعاون»، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عاما في تصاريحهم.

الفئات التي ستحصل على التأشيرات الجديدة

ووفق ما تم إعلانه رسميًا، فإن التأشيرات الخضراء في الإمارات تستهدف أصحاب المهارات العليا، وذلك يشمل الآتي:

- الطلاب المتفوقين علميًا.

- المستثمرون.

- رواد الأعمال.

- رجال الأعمال.

- ذوو المهارات المتخصصة.

كما أعلنت الإمارات عن طرح نوع جديد من الإقامات على أراضيها، وهي الإقامة الحرة Freelancers Visa، التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، وهي مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف، وذلك للأجانب المقيمين أو الراغبين في البقاء في إحدى الإمارات، وتستمر لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر حاليا.

كما رفعت الإمارات سن الأبناء المشمولين في الإقامة إلى 25 عاما بدلا من 18 معمول بها حاليا.