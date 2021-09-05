محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوي العام والخدمات والخاص، للعام الدراسي 2021- 2022، إلى مجموع (220 درجة)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة في الإسكندرية

وأضاف الشريف، أنه يجري قبول الطلاب، وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة، فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة، التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

تقديم الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية

وفي المرحلة الأولى من الثانوية العامة، تمكن خريجي الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع 225 درجة فيما فوق، وذلك للمرحلة الأولى لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022، بمجموع 255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة، حيث يأتي اعتماد نتيجة المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تقديم المرحلة الأولى وظهور النتائج الخاصة بالطلاب والتأكد من وجود أماكن شاغرة في المدارس من أجل طلاب المرحلة الثانية لخريجي الثانوية العامة في المحافظة.