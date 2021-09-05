محمد حماقي يقترب من 1.5 مليون مشاهدة بأغنية «عرض مستمر»

اقترب المطرب محمد حماقي من تحقيق المليون ونصف المليون مشاهدة، بعد 3 أيام من طرح كليبه الجديد «عرض مستمر»، والأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر، طارق مدكور.

كلمات أغنية حماقي الجديدة

وتقول كلمات الأغنية:

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مبيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

والندم ألم لم يروح

يا مصاحبني وجع ساحبني

زي ما بتتسحب الروح

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

وطرح حماقي 5 أغنيات من ألبومه الجديد «يافاتني»، وهي: «زيها مين، ولو هتسيب وطالع موضة وتك» وأخيرا بـ«عرض مستمر»، وقد حققت جميع أغنيات الألبوم الجديد أعلى نسب مشاهدة عبر «يوتيوب» ولاقت استحسان جمهور حماقي.

حفل حماقي في الساحل الشمالي

وأحيا محمد حماقي في الساحل الشمالي حفلا غنائيا ناجحا، حمل لافتة كامل العدد، ولأول مرة ظهر معه في الحفل فاطمة درة، حماته، حيث قام بتعريف الجمهور بها وأثنى عليها بكلمات رقيقة حيث أطلق عليها لقب «الحماة المثالية».