«التموين»: صرف 35% من السلع التموينية في الأسبوع الأول لشهر سبتمبر

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر بلغت حتى الآن 35%؜، وذلك بمرور الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن جميع منافذ صرف السلع التموينية يتوافر فيها كل السلع التموينية الأساسية المقررة على بطاقات التموين، والتي يصل عددها إلى 28 سلعة أتاحتها الوزارة على بطاقات الدعم التمويني بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة 25%؜.

عدد المنافذ التموينية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدد المنافذ المفتوحة حاليًا أمام المواطنين يبلغ 40 ألف منفذ تمويني، ما بين منافذ البدالين التمويين والتي يبلغ عددها 30 ألف منفذ، ومنافذ مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها 6300 منفذ، وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.

عدد المستفادين من منظومة الدعم التمويني

ويستفيد من منظومة الدعم التمويني عدد 64 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين، فيما يستفيد من منظومة الخبز المدعم عدد 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميًا بحصة 5 أرغفة لكل فرد.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لجميع مخازن الجملة في المحافظات، «1500 مخزن جملة، 4 آلاف طن سكر يوميًا، و3 آلاف طن زيت يوميًا، و1000 طن أرز يوميًا، و1000 طن مكرونة يوميًا»، وذلك من أجل مد وتغذية منافذ صرف السلع من المخازن.

قائمة أسعار سلع التموين

- سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

- الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

-عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

-فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

- شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جم 4.75.

- جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

- مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 5.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

- زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي 17 جنيها.

- زيت خليط 1 كجم 21 جنيها.

- مكرونة 1 كجم 8 جنيهات.

- مكرونة 500 جم 4 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات.

- علبة كبريت 1 جنيه.

- كيس ملح 1 جنيه.

- بار حلاوة طحينية 2 جنيه.

- ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه.

- كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

- كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.