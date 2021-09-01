«بقالي التموين»: إدراج سلع جديدة بالبطاقة يمنع الاحتكار ويخفض الأسعار

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن منظومة التموين تشمل الخبز وبدل نقاط الخبز، والتي يحصل الشخص من خلالها على سلع أخرى، مشيرًا إلى أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين وجه بتوسيع منظومة السلع لتشمل دواجن وبط وأسماك وأصناف أخرى.

وذكر «متحدث النقابة»، أن أي بقال تمويني يمكن أن يشارك في المنظومة من خلال إحضار ثلاجة لوضع السلع فيها.

«بقالي التموين»: توفير البط في المجمعات الاستهلاكية الكبيرة

وأضاف «نادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن إدراج البط والسمك وكثير من المنتجات في سلع التموين يمنع الاحتكار، ويقلل من سعر المنتجات، مشيرًا إلى أن الأمر تم تنفيذه في المجمعات الاستهلاكية، وستكون الأسعار مدعمة بأقل من السعر الخارجي.

سلع متنوعة بأسعار مدعمة

وأكد المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن المواطن يمكنه استبدال الخبز بسلع تشمل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، نافيا حذف بعض السلع لأن الدولة تسعى لتوفير أكبر عدد من السلع للمواطن في أماكن مختلفة بأسعار مدعمة لخفض الأسعار ومنع الاحتكار.

إدراج 1000 سلعة في بطاقة التموين

وستطرح شركات المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كل منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي تُصرف للمواطنين.

ويصل عدد السلع المدرجة في بطاقة التموين إلى 1000 سلعة، تشمل اللحوم المجمدة والمفرومة والبرجر المجمدة والسجق المجمد وكفتة مجمدة وورق عنب وشوربة خضار وسمان وبط مسكوفي.