التموين: وصول نسبة صرف السلع لشهر أغسطس إلى 50%
وزير التموين.. ضخ كل احتياجات المواطن من السلع منافذ الصرف
كتب:
الوطن
07:08 م | الأحد 08 أغسطس 2021
وزير التموين
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من شركتي الجملة (العامة والمصرية) حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع، ونسب الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن، مشيرا إلى أن التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 50%، وذلك لشهر أغسطس.
وأشار إلى توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها، مؤكدا أن شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 آلاف طن سكر، وما يقارب 3 آلاف طن زيت، مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر، والعبوة زنة 800 ملي جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكورنة يوميا.
وأضاف كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر السلع، ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ الصرف التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له.