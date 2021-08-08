التموين: وصول نسبة صرف السلع لشهر أغسطس إلى 50%

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من شركتي الجملة (العامة ‏والمصرية) حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع، ونسب ‏الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن، مشيرا إلى أن التقرير ‏الوارد للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 50%، وذلك لشهر أغسطس.

وأشار إلى توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها، مؤكدا أن شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 آلاف طن سكر، وما يقارب ‏‏3 آلاف طن زيت، مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر، والعبوة زنة 800 ‏ملي جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكورنة ‏يوميا.

وأضاف كمال، أن الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر ‏السلع، ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ ‏الصرف التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة السلع ‏المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له.‏