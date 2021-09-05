وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاء موسعًا مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، وذلك خلال زيارته القصيرة إلى مصر والتي استمرت قرابة اليومين.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، والأمير سعود بن نهار آل سعود، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان.

وحضر من الجانب المصري، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون الدولية والاتفاقيات.

«السياحة» تشيد بالعلاقات الثنائية مع الجانب السعودي

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بوزير السياحة السعودي والوفد المرافق له مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، ومثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالمشروعات التنموية، لاسيما تطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، ومشيرًا إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين في بلدهم الثاني مصر، والتي تعد مقصدًا هامًا لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد.

كما استعرض وزير السياحة والآثار البنية التحتية السياحية لمصر والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية.

كما وجه الشكر لوزير السياحة السعودي، على هذه الزيارة وعلى تلبيته الدعوة لحضور موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم في أبريل الماضي.

مشروعات تنموية تشهدها السعودية

وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة السعودي المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ولاسيما في المجال السياحي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتضافر الجهود لتعظيم الاستفادة من المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية والذي جرى تدشينه على هامش انعقاد قمة «إنعاش السياحة» التي أقيمت في مايو الماضي بمدينة الرياض، في إطار انعقاد الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وخلال اللقاء جرى مناقشة تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال مع التنسيق الكامل لتبادل الخبرات، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي في البلدين وإكسابهم مزيدًا من الخبرات.