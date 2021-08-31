وزير السياحة يعتمد ضوابط التصوير الدعائي والسينمائي بالمواقع الآثرية
كتب:
الوطن
10:09 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
جانب من الاجتماع
عقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمقر الوزارة بالزمالك، إذ جرى تناول و مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي و السينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين و شركات الإنتاج المحلية و العالمية للتصوير بها.
وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية
كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا، و ذلك في ظل افتتاح وكالة الجداوي و السوق القديم بعد تطويرهما، و دراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.