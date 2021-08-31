وزير السياحة يعتمد ضوابط التصوير الدعائي والسينمائي بالمواقع الآثرية

عقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمقر الوزارة بالزمالك، إذ جرى تناول و مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي و السينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين و شركات الإنتاج المحلية و العالمية للتصوير بها.

وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية

كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا، و ذلك في ظل افتتاح وكالة الجداوي و السوق القديم بعد تطويرهما، و دراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.