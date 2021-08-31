رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير السياحة يعتمد ضوابط التصوير الدعائي والسينمائي بالمواقع الآثرية

كتب:

الوطن
10:09 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا بمقر الوزارة بالزمالك، إذ جرى تناول و مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي و السينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين و شركات الإنتاج المحلية و العالمية للتصوير بها.

وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية

كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا، و ذلك في ظل افتتاح وكالة الجداوي و السوق القديم بعد تطويرهما، و دراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.

اقرأ المزيد:

مستثمرو السياحة: ألمانيا تبدأ تسيير رحلات لمرسى علم الأسبوع المقبل

مدير معابد الكرنك: معدل السياحة ارتفع بعد تخفيف إجراءات كورونا

مستثمرو السياحة: مصر الوجهة الأولى للسياح الروس خلال فصل الشتاء

السياحة الروسية تنعش الزيارات لمتحف الغردقة.. صور

شاب سيناوي يطوف محافظات مصر بالدراجة الهوائية لدعم السياحة