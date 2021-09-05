خبير: يجب الترويج لصندوق «تحيا مصر» لزيادة مقدراته

قال محمد مرعي، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات، إن المجتمعات في الغرب أحدثت تنمية في ظل تعاون بين المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاصة، وهذا ساعد في تحقيق تنمية في مجال الصحة والثقافة والرياضة والبنية التحتية، لذا يجرى التركيز على إشراك مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أحوال المصريين، إذ شهد الأمر طفرة خلال السبع سنوات الأخيرة بعد تأسيس صندوق تحيا مصر في عام 2014 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضرورة الترويج لصندوق تحيا مصر

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أنه من أجل زيادة مقدرات الصندوق يجب أن يكون الترويج ليس أمرًا وقتيًا ولكن بشكل مستمر، وفي كل الأماكن لتشمل الجامعات والمدارس، مبينا أن الصندوق لديه شراكة 520 مؤسسة كبرى وجمعية أهلية، لافتا إلى أن الصندوق يجب أن يكون حاضرًا دائمًا في الإعلام والنقابات من أجل التسويق المستمر، وكذلك المصريون في الخارج.

دور وزارتي الهجرة والخارجية للتسويق لـ«تحيا مصر»

وأوضح الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات، أن صندوق تحيا مصر في احتياج إلى تسويق العمل الخيري، الذي قام به في السنوات الماضي في الخارج من خلال الجاليات المصرية الموجودة في الخارج وستساعد في ذلك وزارتي الهجرة والخارجية والكيانات المصرية الموجودة في الخارج.

دور صندوق تحيا مصر في بناء «سكن كريم» ومساعدة المنكوبين

وأكد الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات، أن صندوق تحيا مصر قاد القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم لعشرات الآلاف من المصريين في بشائر الخير 1 و 2 و غيرها من المناطق، وكذلك واجه الصندوق سيول الإسكندرية وكثير من الأمور من أجل إغاثة المنكوبين.