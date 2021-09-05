مناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني مناطق سقوط الأمطار، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة من الاثنين حتى السبت الموافق 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن هناك فرصا لتكون السحب المنخفضة، نشاط الرياح، وانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر.

طقس حار رطب نهارا

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس المتوقعة نهارا أن يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلاً طقس معتدل على كافة الأنحاء.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

ـ شبورة مائية في الصباح الباكر، حتى الساعة السابعة صباحاً تقريباً، على الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

ـ تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحاً.

ـ نشاط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلاً.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة على البلاد

أماكن سقوط الأمطار

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم، مطروح»، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل إلى 30% تقريباً، الثلاثاء 7 سبتمبر.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم، مطروح، الضبعة»، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل إلى 40% تقريبا، الأربعاء 8 سبتمبر.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم، مطروح، الضبعة"، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل إلى 40% تقريباً، الخميس 9 سبتمبر.