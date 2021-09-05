نانسي عجرم تشارك متابعيها صورا من حفل زفاف شقيقها: بحبكم

نشرت المطربة اللبنانيه نانسي عجرم، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صورة لها ولأسرتها، من حفل زفاف شقيقها، الذي أحيته بعدد من أغانيها الخاصة وعلقت قائلة: «بحبكم».

وقدمت نانسي، خلال حفل زفاف شقيقها، مجموعة من أغانيها، منها: «لون عيونك» و«سلامات» و«حياة»، وغيرها.

حفل نانسي عجرم بالساحل الشمالي

وأحيت اللبنانية نانسي عجرم، مساء الجمعة الماضي، حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات العمرية بالحفل من الكبار والشباب وحتى الأطفال.

وقدمت نانسي، خلال الحفل عددًا من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها «مين ده اللي نسيك»، «سلامات» التي أطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى «آه ونص.. إنت إيه.. ويا بنات.. وإنت مصري».

ألبوم نانسي عجرم

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا كليب الغنائية «سلامات» من خلال قناتها على موقع «يوتيوب»، الذي قدمته بشكل درامي من خلال اثنين، يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم ثم يهربون منه، بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً.

والأغنية ضمن ألبوم نانسي الجديد، الذي يحمل اسم «نانسي10» ويتضمن 14 أغنية من بينهم 8 أغنيات باللهجة المصرية، والباقي ما بين اللبناني والخليجي، والأغنيات هي «سلامات، وبدي حدا حبوا، وحبك بيقوى، مشكلتك الوحيدة، وهيدا أنا، وجاية معاك، وياناس قولولي، ما تعتذر، وعلى شانك، ومية وخمسين، وياما، حياة، وحاجات خصوصية، عاتب ولوم».

ولاقي الألبوم نجاحًا كبيرًا من جمهور نانسي، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدرت معظم أغانيه «التريند».