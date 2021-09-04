بدأ بـ «سلامات».. تفاصيل حفل زفاف شقيق نانسي عجرم «فيديو»

https://www.elwatannews.com/news/details/5672443

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الجمعة، زفاف شقيقها الفنان نبيل عجرم، في العاصمة اللبنانية بيروت.

نانسي عجرم عادت من مصر لحضور حفل شقيقها

نانسي سافرت الى بيروت بعد ساعات قليلة من تواجدها في الساحل الشمالي لإحياء حفل رفقة بهاء سلطان وأحمد سعد وعدد من النجوم.

وقدمت نانسي عجرم خلال حفل زفاف شقيقها، مجموعة من أغانيها، منها: «لون عيونك» و«سلامات» و«حياة»، وغيرها.

كانت نانسي عجرم أحيت حفلًا غنائيًا منذ أيام في الساحل الشمالي رفقة بهاء سلطان واحمد سعد وقدمت «أنا جاية معاك»، و«مين ده اللي نسيك»، و«سلامات» و «آه ونص، أنت إيه، يا بنات، أنت مصري».

نانسي عجرم تقدم في حفل الساحل الشمالي: آه ونص

وكانت نانسي أحيت في مصر خلال الموسم الصيفي حفلتين في الساحل الشمالي من بينهم حفل المسرح الروماني.

نانسي عجرم كانت حلت ضيفة على «راديو إنرجي 92.1» في حوار خاص مع صبري زكي، وكشفت خلال الحوار تفاصيل ألبومها الجديد «نانسي 10»، قالت خلاله إن الألبوم انطلاقة جديدة وهو أفضل ألبوماته الغنائية.

وأشارت نانسي عجرم إلى أنها دائما تحب العمل على تترات المسلسلات، مضيفةً: «لا أضع بشكل كبير اهتماما بالعمل وأبطاله، ما يهمني في النهاية أن تكون أغنيات التترات على أعلى مستوى».