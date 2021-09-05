بناتنا مش رقاصات.. كواليس قرار إلغاء تصاريح حسن شاكوش ومنعه من الغناء

«بناتنا مش رقاصات».. تسببت تلك الجملة في إلغاء تصاريح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد أن قالها عازف الايقاع الشهير سعيد الارتست، خلال اقتحامه لنقابة الموسيقيين، أثناء التحقيق مع حسن شاكوش ظهر اليوم.

سعيد الأرتست يتسبب في إلغاء تصريح حسن شاكوش

شاكوش خلال تواجده في مقر النقابة اليوم، واجه مشكلتين، الأولى التى كان جرى إيقافه فيها لمدة شهر، إثر مشادته الكلامية مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

أما المشكلة الثانية، فكانت إساءته لأعضاء الموسيقيين من عازفي الايقاع، حينما قال في فيديو له، إن الطبالين بناتهم بيطلعوا رقاصات، وهو ما أدى إلى قيام ثورة عارمة لدى عازفي الإيقاع، وترأسهم سعيد الارتست، ونظموا وقفة داخل النقابة، وطلبوا حضور التحقيق لإثبات موقف ضد شاكوش، والمطالبة بمنعه من الغناء، كونه غير منتسب للنقابة، ويهين أعضاء النقابة، الذين من بينهم أعضاء منذ أكثر من 40 عاما.

لجنة التحقيق تساند الإيقاعيين في مشكلتهم ضد شاكوش

حاول بعض أعضاء النقابة، تخفيف حدة سعيد الارتست خلال تواجده، إلا أنه صاح فيهم، مؤكدا أنه فى حال منعه من الحديث، سيكون هذا الأمر هو محاولة من النقابة للتصالح مع شاكوش، على حساب الأعضاء، وإثره وصل الحديث للجنة التحقيق، التى قامت بعد التحقيق مع حسن شاكوش، باتخاذ قرار بمنعه من الغناء، وسحب تصريحه السنوى أي شطبه.