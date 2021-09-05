«الصحة»: «بقالنا أسبوعين في زيادة لأعداد المصابين.. واللقاح طوق النجاة»

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر وفرت العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مصر، وهناك يوميًا يدخل لقاحات إلى أرض مصر سواء من خلال مصانعنا في «فاكسيرا»، أو اللقاحات المستوردة، مؤكدًا أن مراكز التطعيم موجودة في كل مكان في مصر.

هناك 512 مركز لتلقي اللقاحات فضلا عن مراكز تطعيم المسافرين

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم »، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الدولة المصرية لم تكتفي بـ512 مركز تطعيم، بالإضافة إلى المراكز الخاصة بتطعيم المسافرين، «عندنا الفرق المتحركة والقوافل التي تصل للمواطنين في أماكن التجمعات»، مشددًا على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لكورونا.

سجلنا اليوم 331 حالة إصابة بفيروس كورونا

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه مثلما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطعيم أكبر قدر من المواطنين، فإن اللقاح يُعد طوق النجاه في هذه المرحلة، «شايفين فيه زيادة في الأعداد الإصابات، إمبارح كنا 318 حالة، النهاردة 331 حالة، وبقالنا أزيد من اسبوعين هي بسيطة ولكنها زيادة لم تنقطع يوم واحد».

التطعيم يُعد طوق النجاه من فيروس كورونا

وأردف أن طوق النجاة من الفيروس هو الوصول إلى أكبر قدر من المطعمين كي نصل للمناعة الجماعية أو المجتمعية، موجهًا حديثه للمواطنين بالتوجه لأقرب مراكز لتلقي اللقاحات، وكذلك القوافل الطبية، «فيه زيادة في نسبة المطعمين يوميا، بقينا الحمد لله نسب التطعيم كبيرة، فاكسيرا الانتاج الشهري 15 مليون جرعة بحيث نوصل للمناعة المجتمعة».