الصحة تعلن زيادة مراكز لقاح كورونا لـ800 وتؤكد استعداها لاستقبال فايزر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وكشفت وصول إجمالي عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 800 مركز، موضحة في تقرير رسمي لها، أنَّها تستعد لاستقبال لقاح «فايزر» في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، داعية المواطنين إلى ضرورة حجز لقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين خاصة المسافرين، بأن الوزارة حريصة على تنوع مصادر اللقاحات لهم.

تحليل الشحنة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون

وتابعت وزارة الصحة أنَّ هيئة الدواء حاليًا تعمل على تحليل لقاح جونسون آند جونسون، بعد استقبال الوزارة أمس شحنة ثانية تقدر بنحو 525 ألفًا و600 جرعة، مؤكّدة أن لقاح جونسون آند جونسون أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تصل إلى 88%، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط على عكس باقي اللقاحات التى تتكون من لقاحين.

وأضافت أنَّ جميع لقاحات آمنة وفعّالة ولا داع للخوف أو التوتر، وعن الأعراض الجانبية، أكّدت أنَّها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو تكسير في العضلات وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشف تقارير وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مسشتفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، فبلغ معدل الشفاء 82.1%، خاصة بعد إعلان الوزارة خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 ألفًا و415 حتى اليوم.