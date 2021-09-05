«التنمية»: معظم شكاوى «صوتك مسموع» بسبب القمامة تليها الإشغالات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة «صوتك مسموع» تم إطلاقها من أجل تسهيل كافة آليات التواصل مع أهلنا في المحافظات المصرية والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمه إليهم، «علشان كده أطلقنا المبادرة في أكتوبر 2018، وخلال أكتوبر المقبل ستكون كملت المبادرة 3 سنوات من العمل».

قاسم: المبادرة تلقت 12.5 ألف رسالة خلال أغسطس الماضي وحل 77% منها

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن المبادرة يُجرى تطبيقها في مختلف المحافظات المصرية وترعاها الحكومة ووزارة التنمية المحلية ولها محورين رئيسيين، الأول إدارة محلية مستجيبة للمواطن لجعل المواطن طرفا فاعلا في منظومة محاربة الفساد وإهدار الموارد ونقص فعالية وكفاءة السلطات المحلية للخحدمات التي تقدمها، وهو المحور الذي يلبي حق المواطن في تقديم المقترحات من خلال منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.

طرق التواصل مع الحملة

وأوضح أن المحور الثاني يتضمن إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن وتركز على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة بآلياتها الأربع، «رقم الواتساب 01150606783، أو صفتحنا على الفيس بوك صوتك مسموع».

وأكد أن الهدف من ذلك استقبال أنواع متعددة من الشكاوى، سواء المتعلقة بالقمامة أو البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، «خلال الشهر الماضي تقدمت لنا عدد من الشكاوي بلغ 2671 شكوى، وتم الرد على 2060 شكوي بنسبة إنجاز تجاوزت الـ77%، وجاري حل 612 شكوى».

وتابع: «طبيعة الشكاوى المقدمة في المقام الأول بشأن القمامة، تليها الإشغالات ومخلفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، وشكاوى الفساد ولها مستندات وبحث خاص، و32 شكوى أخرى خاصة بمبادرة حياة كريمة».