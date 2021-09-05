«صوتك مسموع» تتلقى 368 ألف رسالة و70 ألف شكوى بالمحليات في 3 سنوات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت خلال شهر أغسطس الماضي 12 ألفا و545 رسالة بزيادة 2077 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو الماضي بنسبة 19.8%.

وتضمنت هذه الرسائل 2671 شكوى تم الرد على 2059 شكوى منها بنسبة إنجاز تخطت 77%، وجارى حل 612 شكوى، وأشار شعراوي إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يمثل دليلاً على ثقة المتعاملين بها نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى.

67 ألف شكوى تم حلها

وقال شعراوي، في بيان، إن إجمالي ما تلقته المبادرة منذ بدء عملها في شهر أكتوبر 2018 حتى شهر أغسطس الماضي 368 ألفا و537 رسالة تضمنت أكثر من 70 ألف شكوى تم الرد على 67 ألفا و852 شكوى بنسبة 96.6% وجارٍ الرد على 2403 شكاوى، مشيرا إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1403 شكاوى، والإشغالات 982 شكوى، ومخالفات البناء 166 شكوى، والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 83 شكوى، وشكاوى الفساد 5 شكاوى، إضافة إلى 32 شكوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة».

63 ألف متابع لمبادرة صوتك مسموع

وأكد شعراوي أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، ما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن عدد المتابعين لصفحة صوتك مسموع تجاوز 63.5 ألف متابع بزيادة 2503 متابعين عن شهر يوليو الماضي، وتجاوزت مشاهدات الصفحة 101ألف مشاهدة، وأن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس أكثر من 10 آلاف رسالة على الواتس آب بزيادة 2000 رسالة بالمقارنة بشهر يوليو بنسبة تخطت 24% وتضمنت 2217 شكوى تم حل 1728 شكوى منها.

وأشار التقريرالذى تلقاه اللواء محمود شعراوى إلى تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 85 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 68 % ، وتلقى الخط الساخن 414 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة بزيادة 107 إتصالات بالمقارنة بشهر يوليو الماضى بنسبة حوالى 35%.

تحقيق رضا المواطن

وأوضح شعراوى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الي أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة وقال أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

القاهرة والجيزة أكثر المحافظات استجابة لحل الشكاوى

ولفت شعراوي إلى أن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لافتاً إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.