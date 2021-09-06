مؤلف فيلم «العارف» عن دور أحمد فهمي: كان مرشحا لفنان آخر

يحتفل صناع فيلم «العارف»، خلال هذه الفترة، بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم بمجرد طرحه في السينمات، وكان من بين الأدوار المختلفة التي شهدها الفيلم شخصية الفنان أحمد فهمي.

مؤلف فيلم العارف يكشف تفاصيل شخصية أحمد فهمي

وقدم الفنان أحمد فهمى للمرة الأولى دورا بعيد عن الأدوار الكوميدية، التي عود الجمهور عليها، وعن هذا الأمر قال مؤلف الفيلم محمد سيد بشير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أول حاجة الدور دا في الأول خالص مكنش بتاع أحمد فهمي وكان فيه ممثل تاني هو اللي هيعمله».

وتابع بشير قائلا: «بس أنا شايف إن اختيار أحمد فهمي كان موفقا جدا، لأن أنا بحب إن الفنان يغير من جلده، ويقدم حاجات مختلفة ميفضلش بس بيقدم نفس النوع».

وأضاف بشير: «أحمد فهمي فنان موهوب جدا وأنا بشوف إنه يقدر يعمل كل الأدوار والشخصيات لأنه موهبة حقيقية وبالفعل دا اللي حصل في فيلم العارف».

وأكد بشير، على أن فهمي بالفعل أجاد تقديم الدور، وهذا جاء بشهادة الجمهور الذي أعجب للغاية بالشخصية التي قدمها أحمد فهمي، وتفاجئوا بالدور الذي قدمه.

فيلم «العارف»

يذكر أن فيلم «العارف» من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفي خاطر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل «شديد الخطورة»

يذكر أنه من آخر الأعمال التي قدمها محمد سيد بشير، كانت مسلسل «شديد الخطورة» الذي شارك في بطولته أحمد العوضي وريم مصطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج حسام علي.