شاكوش بعد إلغاء تصريحه: أتقبل قرارات النقابة.. ولم أقصد الإساءة

تقبل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قرارات نقابة المهن الموسيقية التي صدرت بحقه، اليوم، حيث قررت إلغاء تصريح الغناء السنوي الخاص به ومنعه من أداء الحفلات.

حسن شاكوش: لم أكن أقصد الإساءة للإيقاعيين وحقهم على راسي

وقال «شاكوش» لـ«الوطن» عقب التحقيق معه، إنه اعتذر خلال التحقيق عن ما بدر منه تجاه زميله رضا البحراوي، مؤكدا أن رضا البحراوي زميله وصديقه.

وعن أزمته مع الإيقاعيين، قال حسن شاكوش إنه لم يكن يقصد في حديثه الإساءة لزملائه الإيقاعيين والطبالين، وأنها خرجت عن غير قصد، مطالبًا زملاءه الإيقاعيين بتقبل اعتذاره.

حسن شاكوش: أحترم قرارات النقابة وهاني شاكر

وأكد «شاكوش» أنه يحترم جميع زملائه، وعلى رأسهم النقيب الفنان هاني شاكر.

وأوضح المصدر لـ«لوطن» أن القرار الذي خرج اليوم نهاية حسن شاكوش، حيث سيُشطب اسمه من النقابة تماما، خاصة أنه لم يكن عضوا بها، وكان اسمه مسجلا على قائمة المنتسبين، بشرط استكمال أوراقه، وهو الأمر الذي لم يفعله شاكوش حتى قرار اليوم بسحب التصريح.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين.

كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

فحين اتخذت النقابة قرار بمنع قيام اى فنان بالغناء بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات