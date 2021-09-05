إلغاء تصريح شاكوش لأجل غير مسمى وإيقاف رضا البحراوي شهرين

قررت نقابة المهن الموسيقية، إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين.

كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

إلزام القرار رضا البحراوي بدفع مستحقات فرقته طوال فترة الإيقاف

وأوضح علاء عامر، عضو مجلس إدارة النقابة لـ«الوطن» أن النقابة اتخذت القرار بسبب ما افتعله رضا البحراوي مع حسن شاكوش، مؤكدًا أن القرار يشمل إلزامه بدفع مصاريف فرقته طيلة فترة إيقافه.

حسن شاكوش في أزمة بسبب الإيقاعيين

وأوضح علاء عامر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، لـ«الوطن» أن النقابة اتخذت القرار اليوم عقب انتهاء التحقيقات.

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت إيقاف كل من رضا البحراوي، وحسن شاكوش، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما، التي وصلت إلى التراشق بالألفاظ على المسرح، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم وقفهما عن الغناء تمامًا لمدة شهر، بالإضافة إلى التحقيق معهما من قبل النقابة.

واعتذر حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، لعازفي الإيقاع، على الفيديو المتداول له، الذي قال فيه إن «الطبالين بنتهم بتطلع رقاصة».

وأوضح شاكوش، في تصريحاته مع الصحفيين، عقب التحقيق معه في النقابة، أنه لم يكن يقصد الإساءة وقدم اعتذارًا لهم عما حدث، مؤكدا أنها أول مرة يخطئ فيها في حق زميل له، طالبا تقبل اعتذاره.

وأوضحت النقابة، في بيانها، أن قرار الإيقاف جاء بسبب «ما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادئا».

وبعد قرار «الموسيقيين» بساعات، أعلن البحراوي وشاكوش، صلحهما في مقطع فيديو على «فيس بوك»، قدما فيه الاعتذار للنقابة والجمهور.