بورصة الدواجن اليوم السبت 4-9-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت، استقرارا بالأسواق المحلية، دون تغيير، وذلك نظراً لتوافر المعروض.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار اللحوم البيضاء، ترصد «الوطن»، لمتابعيها أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الأسعار والخدمات، خاصة في مجال الأسعار اليومية للمنتجات المختلفة، وفقا لما صرح به الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال «عبدالعزيز»، إن أسعار الدواجن في المزرعة اليوم سجلت ما بين 24 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بينما تصل للمستهلك ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للكيلو.

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سعر الكيلو من اللحوم البيضاء وصل إلى 25 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة إلى نحو 40 جنيهًا، اليوم السبت، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

تقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وأسعار بورصة الدواجن وفقًا لجولة أجرتها اليوم السبت، في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجّل سعر الدواجن البلدي اليوم السبت نحو 36 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم عند 55 جنيهًا.

-وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم نحو 52 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الدجاجة الكاملة اليوم إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم إلى نحو 29 جنيهًا.