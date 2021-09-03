بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة، بالأسواق المحلية، نظراً لتوافر المعروض، وفقا لما أعلنته الغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرة إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار اللحوم البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، لمتابعيها أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الأسعار والخدمات، خاصة في مجال الأسعار اليومية للمنتجات المختلفة، وفقا لما صرح به الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت أسعار الدواجن في المزرعة اليوم ما بين 24 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بينما تصل للمستهلك ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للكيلو، وفق «عبدالعزيز».

وأضاف «عبدالعزيز» أن سعر الكيلو من اللحوم البيضاء وصل إلى 25 جنيهًا، متوقعًا ارتفاعا طفيفا للأسعار خلال الفترة القادمة، ليتمكن التجار من تعويض خسائرهم السابقة.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة إلى نحو 40 جنيهًا، اليوم الجمعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها اليوم الجمعة، في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجّل سعر الدواجن البلدي اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم نحو 52 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم عند 55 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 37 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الدجاجة الكاملة اليوم إلى 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم إلى نحو 29 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.