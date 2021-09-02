بورصة الدواجن اليوم الخميس 2-9-2021 في مصر.. «البلدي» بـ36 جنيها

سجلت بورصة الدواجن اليوم الخميس، استقرارا في السوق المحلي، بسبب توافر المعروض، وسط توقعات من الغرف التجارية بارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خاصة في مجال الأسعار اليومية للمنتجات المختلفة، بورصة أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، وذلك وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولما قاله عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة، في السطور التالية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

استقرت أسعار الدواجن في السوق المحلي لتباع من المزرعة بـ24 إلى 25 جنيهًا لكيلو، بينما تصل للمستهلك ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للكيلو، وفق "عبدالعزيز".

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء يصل إلى 25 جنيهًا،، متوقعًا ارتفاعا طفيفا للأسعار خلال الفترة القادمة، حتى يستطيع التجار تعويض خسائرهم السابقة.

واستقر سعر كرتونة البيض، حيث يباع الأبيض بالمزرعة، بنحو 40 جنيهًا اليوم الخميس، لتباع إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها "الوطن"، اليوم الخميس في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم الخميس إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجّل سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم نحو 52 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم عند 55 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم الخميس نحو 37 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البانيه اليوم الخميس نحو 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الدجاجة الكاملة اليوم الخميس إلى 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم إلى نحو 29 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم الخميس نحو 39.5 جنيه.