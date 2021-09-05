لميس الحديدي: إيمان الحصري تسافر لإجراء جراحة بالخارج

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري قائلة: «إيمان ستسافر غداً للخارج لإجراء جراحة وبتمنى لها كل الشفاء العاجل، وأتمنى لها كل السلامة فقد شهدت لحظات صعبة بعد وعكتها الصحية مش هقدر أقول كل تفاصيلها».

إيمان الحصري تقدمت ببلاغ ضد الطبيب

وأضافت الحديدي خلال تقديم الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «كلمة أخيرة»، مساء السبت، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لكن في النهاية الحصري تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد ما تعرضت له بسبب الطبيب الذي تسبب لها في الخطأ الطبي الذي نجم عنه مشكلات ومضاعفات وكوارث قد تحكيها بنفسها في يوم من الأيام، أتمنى لها أن تعود قوية وعفية وجميلة كما كانت دائما».

أحمد العوضي واقف دايما مع ياسمين عبدالعزيز

وحول الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز قالت الحديدي: «أنا على تواصل معها دائماً ومع زوجها أحمد العوضي باستمرار وهو متواجد معها في رحلتها العلاجية بسويسرا، فبلاش الإشاعات اللي دمها مش خفيف ومش معقول نسيب الست اللي حالتها تعبانة ونقعد نطلع شائعات من نوع طلقها وسابوا بعض .. ارحموا الناس شوية».

وأكملت: «كل ما يرد أن حالتها حرجة غير دقيق وقد اجرت عملية جراحية بالخارج وحالتها الصحية تشهد تحسناً بطيئًا لكن حالتها مش حرجة».

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، ومن المقرر أن تستضيف الدكتورة هالة زايد في وزيرة الصحة والسكان في حلقة البرنامج ، غدًا، الأحد.