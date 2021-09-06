حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات برج القوس الثبات الانفعالي الكبير، فهو من أكثر الأبراج التي يتميز المولود فيها بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، يتحلى بنصيب كبير من الطيبة في قلبه، تغمر من يحيط به، ومن يقترب منه ويعرفه جيدا لا يغضب منه حتى مع أي تصرف، نظرًا لعلمه بأنّ الأمر ناتج عن العفوية التي يتمتع مولود هذا البرج، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

قد تعاني من الضغوط في حياتك وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.