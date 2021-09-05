رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:23 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بأنه كتوم بكل ما يتعلق بحياته الشخصية ومعتقداته اليومية، فهو ليس من السهل أن يمنح ثقته للآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

كن هادئا إذا واجهت اليوم استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروف صعبة، لكن تساعدك عزيمتك وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الدلو السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا