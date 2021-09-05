حظك اليوم برج الدلو الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بأنه كتوم بكل ما يتعلق بحياته الشخصية ومعتقداته اليومية، فهو ليس من السهل أن يمنح ثقته للآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

كن هادئا إذا واجهت اليوم استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروف صعبة، لكن تساعدك عزيمتك وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التحرر من قيود الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير