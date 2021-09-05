حظك اليوم برج الحوت الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز أصحاب برج الحوت بأنهم أقوياء الشخصية، ويقدرون المسؤولية، وقليلي التمرد ويعتادون على الروتين بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تنافر القمر والمشتري بمنزلي الصحة يضع أمامك اليوم مسئوليات جسيمة وعليك بتنظيم جهودك واهتم بصحتك ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

يطالبك الفلك بعدم إعلان خططك وأخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.