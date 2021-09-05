رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:23 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

من صفات برج الجدي تحمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل حيث يعتبره من أولى أولياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تراجع قرارتك وأقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجدي السبت 4-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا