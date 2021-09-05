حظك اليوم برج الجدي الأحد 5-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من صفات برج الجدي تحمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل حيث يعتبره من أولى أولياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة مهنيا وماليا وتجاريا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تراجع قرارتك وأقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.