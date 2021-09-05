منسق «حياة كريمة» بالشرقية: نطور مركز الحسينية وهو ثلث مساحة المحافظة

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية لمواصلة سلسلة حلقاته لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

إسماعيل: «المركز هو الأكبر ويقطنه 700 ألف نسمة.. بمساحة 1556 كيلو متر»

وقالت آية إسماعيل، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمركز الحسينية بالشرقية، إنها تتواجد حاليا في موقع مجمع خدمات غرب، حيث إن مركز الحسينية هو الممثل الوحيد بالمرحلة الحالية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية، «مركز الحسينية بيمثل ثلث مساحة المحافظة، وهو الأكبر ويقطن به 700 ألف نسمة، على مساحة 1556 كيلو متر».

إسماعيل: «هنحقق أحلام مواطني الحسينية.. ونستهدف العمل على 46 مدرسة»

وأضافت «إسماعيل»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن المركز يتضمن 41 قرية أم و751 تابعا، وكافة تلك القرى كانوا محرومين من الصرف الصحي ماعدا 3 قرى قبل إطلاق المبادرة بنسختها الأولي، «الـ41 قرية هيتم فيهم إدخال الصرف الصحي وتمهيد الطرق والكباري وتطوير البنية التحتية للتعليم وإدخال الغاز الطبيعي، وهنحقق أحلام مواطني الحسينية، وبمستهدف العمل على 46 مدرسة».

عواجة: مشروع حياة كريمة بسوهاج يشمل 1238 مشروع بتكلفة 45 مليار جنيه

فيما أوضح الدكتور أحمد صابر عواجة، منسق ميداني لمبادرة «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، أنه يتواجد في مركز المنشأة قرية الزاوية الشرقية، ومحافظة سوهاج هي من أكثر المحافظات حظا بالجمهورية، وذلك لوجود 7 مراكز يشملها مشروع حياة كريمة بمعدل 181 قرية، و1238 مشروع يشملوا 21 قطاع بتكلفة قدرت بـ45 مليار جنيه.

عواجه: حياة كريمة سيوفر كافة الاحتياجات لأهالينا في القرى والنجوع المختلفة

وأكد خلال مداخلة له عبر الفيديو أن أقصي أماني مواطني القرى أن يصل إليهم الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والخدمات العادية، حتى وصلت إليهم مبادرة حياة كريمة، التي من شأنها توفير كافة الاحتياجات لأهالينا في القرى والنجوع المختلفة.

وتابع: «المشروع بيوفر فرص عمل كثيرة وبينعش الحالة الاقتصادية في أي قرية بينزلها، وبيشمل صرف صحي ومياه وزراعة وخدمات وصحة وطرق وكهرباء وتعليم، وفي مركز المنشأة فهناك 33 قرية من إجمالي 181 قرية من قرى المحافظة تتمتع بحياة كريمة بإجمالي 275 مشروع على مستوى المحافظة».