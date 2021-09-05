قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المزارعين في مطروح مجانا ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، تنظيم قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات في محافظة مطروح لمدة 5 أيام، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتتولى القافلة الفحص والعلاج المجاني لحيوانات لصغار المربيين والمسح الوبائي للأمراض التناسلية وتدريب شباب الأطباء البيطريين علي احدث التقنيات.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكان القرى من صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخدمة القرى الأكثر احتياجا في الأماكن الحدودية والمساهمة في مبادرة «حياة كريمة» ونقل البحوث العلمية من مركز البحوث الزراعية إلى حيز التطبيق.