قافلة «حياة كريمة» الطبية تكشف على 3451 مواطن بقريتي أدفو وكوم أمبو

أجرت مبادرة «حياة كريمة» كشفًا طبيًا على 3451 مواطن، وقدمت العلاج المجاني بقريتيّ «الكاجوج» بمركز كوم أمبو، و«القنان» بمركز أدفو، في محافظة أسوان.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود القافلة الطبية، التي تأتي من «حياة كريمة» في إطار الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة الطبية استمرت لمدة يومان، وضمت عدة تخصصات علاجية، بجانب تحاليل طبية، وندوات توعوية لأهالي القريتين.

محافظ أسوان يتابع رفع المخلفات في الأحياء

من جانب آخر، شدد محافظ أسوان توجيهاته الخاصة لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بضرورة سرعة التخلص الفوري من القمامة بالأحياء والمناطق السكنية، عبر تكثيف أعمال النظافة العامة لرفع التراكمات والمخلفات.

ووجه المحافظ بتعميم كل التعليمات على مختلف الوحدات المحلية للحفاظ على الشكل الجمالي، وخلق متنفس حيوي للمواطن.

رفع 90 طن مخلفات وإضاءة طريق غرب أسوان

قال العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه جرى تنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السماد على جانبي مصرف السيل بمناطق «الحكروب والناصرية»، ومنطقة «خور عواضة» ونطاق حى شرق، وتنفيذ أعمال جرد ورفع الأتربة الموجودة على جانبي مطالع ومنازل كوبرى الشيخ عيسي، ليصل الإجمالي إلى رفع أكثر من 60 طن مخلفات.

وأضاف، أنه تم استكمال إضاءة الطريق الرئيسي غرب أسوان - الكوبانية من خلال تركيب كشافات جديدة وأخرى «LED»، ورفع 30 طن مخلفات للقمامة بواسطة معدات الوحدة المحلية من اللوادر وسيارات النقل.

وجرى حل مشكلة عدم وجود أغطية غرف الصرف الصحى بمدخل منطقة الكسارة ونجوع «الجوزيرة»، بالإضافة إلى إصلاح أحد خطوط مياه الشرب بمدينة السباعية بعد ورود شكوى من المواطنين على «الواتس آب» الخاص بالمحافظ .