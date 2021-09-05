سعيد الأرتيست لـ«الوطن»: «على جثتي رجوع حسن شاكوش للنقابة»

قال سعيد الأرتيست، عازف الإيقاع، إنه سعيد بقرار نقابة المهن الموسيقية، بسحب التصريح السنوي لحسن شاكوش ومنعه من الغناء.

سعيد الأرتيست: هنحافظ على هويتنا الموسيقية

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرار النقابة نهائي، وإن شعبة الإيقاع لن تسمح أبدا برجوع النقابة في قرارها، وذلك حافظا على هويتنا الموسيقية، موضحا بقوله «على جثتي يرجع النقابة تاني».

وأكد أنه على الجميع احترام مهنة «الطبالين»، لأن هذة الشعبة تحمل العديد من المثقفين وأولادنا خريجو كليات، مشيرا إلى أن أعضاء شعبة الإيقاع حملوني المسؤولية تجاه تصريح حسن شاكوش، وهذا ما دفعني للدفاع عن الشعبه.

سعيد الأرتيست: مطربو المهرجانات قالوا ألفاظا خادشة للحياء

وتابع: «مع احترامي للمهرجانات ومطربين المهرجان، لكن عندما يصل الأمر إلى التلفظ بألفاظ تخدش الحياء العام، ويرددها الأطفال كما يفعلون، فهذا يحتاج من الكل وقفة».

قرار نقابة الموسيقيين

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا، اليوم، بإلغاء تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد التحقيق معه، بسبب الإساءة التي وجهها لعازفي الإيقاع، حينما قال في فيديو له «الطبالين بناتهم بيطلعوا رقاصات»، وهو ما أدى إلى قيام ثورة عارمة لدى عازفي الإيقاع، وترأسهم سعيد الأرتيست، ونظموا وقفة داخل النقابة، وطلبوا بحضور التحقيق لإثبات موقف ضد شاكوش، والمطالبة بمنعه من الغناء، كونه غير منتسب للنقابة، ويهين أعضاء النقابة، الذين من بينهم أعضاء منذ أكثر من 40 عاما.

وحاول بعض أعضاء النقابة، تخفيف حدة سعيد الأرتيست خلال تواجده، إلا أنه صاح فيهم، مؤكدا أنه في حال منعه من الحديث، سيكون هذا الأمر هو محاولة من النقابة للتصالح مع شاكوش، على حساب الأعضاء، وعلى أثر ذلك وصل الحديث للجنة التحقيق، التي قامت بعد التحقيق مع حسن شاكوش، باتخاذ قرار بمنعه من الغناء، وسحب تصريحه السنوي، أي شطبه.