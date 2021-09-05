مجلس الوزراء: الاستجابة إلى شكاوى 653 حالة مرضية عبر الصحف والإنترنت

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2021، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 653 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاستجابات خلال شهر أغسطس شملت صدور 189 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 217 عملية جراحية، وإصدار 13 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأشار «المصرى» إلى أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضاً توفير الإجراءات الطبية لـ89 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 69 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ33 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكداً حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.