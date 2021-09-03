استجابة لـ«الوطن»..«الوزراء» يتبنى علاج الطفل «يوسف» على نفقة الدولة

في استجابة لما نشرته «الوطن»، تلقت «كريمة علي»، المقيمة بالبحر الأحمر، اتصالا من رئاسة مجلس الوزراء لبدء علاج طفلها «يوسف»، على نفقة الدولة، بعد أن اشتكت الأم من إصابتها بجلطة ومرض السكر، في الوقت الذي يحتاج فيه طفلها لعملية زراعة الكبد ولا تملك نفقات علاجه.

مجلس الوزراء يستجيب لما نشرته «الوطن»

وأعربت «كريمة»، لـ«الوطن»، عن سعادتها باستجابة مجلس الوزراء لمناشدتها عقب نشر تفاصيل معاناتها بـ«الوطن»، موضحة أنها تلقت اتصالا هاتفيا، صباح اليوم الجمعة، من مجلس الوزراء للتنسيق وبدء علاج طفلها «يوسف»، علي نفقة الدولة، من خلال إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة استعدادا لإجراء عملية زرع الكبد.

«كريمة»: السيسي يوفر حياه كريمة لكل المصريين

وأشارت إلى حرص الرئيس على توفير حياه كريمة لجميع للمصريين: «ربنا ينصره دايما».

كانت «الوطن»، نشرا استغاثة السيدة «كريمة علي موسى»، مواطنة من مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، أصيبت بجلطة قبل عدة سنوات، أفقدتها الرؤية بعينها اليسرى، وتعول طفلاً صغيراً لم يتعدَّ عامه الثاني، يحتاج هو الآخر إلى زراعة كبد، ولم تتوقف ظروف الحياة القاسية عند ذلك الحد، بل هجرها زوجها، لتصبح دون عائل، ولا تملك مصاريف سفر ولا علاج ابنها، حتى أصيبت بمرض السكر، ولم تعد حالتها الصحية تسعفها في توفير نفقات علاج طفلها الوحيد.